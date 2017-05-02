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"Маяк" направит 57,3 млн рублей на очистку радиационно загрязненных участков реки на Урале

Новости Урала
2 мая, 16:23 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, мая. /ТАСС

Площадь отсыпаемых участков реки Теча составляет 6,226 га

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Производственное объединение (ПО) "Маяк" (Озерск, Челябинская область, входит в Росатом) объявило аукцион на очистку радиационно загрязненных участков реки Теча. Предприятие планирует направить более 57,3 млн рублей, говорится на официальном портале госзакупок.

"Территория на участках поймы реки Теча в пределах населенного пункта Бродокалмак Красноармейского муниципального района Челябинской области является радиоактивно загрязненной и к объектам использования атомной энергии не относится. Реабилитация заключается в засыпке загрязненной территории слоем скальных пород. Начальная цена договора - более 57,3 млн рублей", - говорится в документах.

В рамках договора, заключаемого по результатам проведения закупки, подрядчику необходимо выполнить собственными или привлеченными силами предусмотренные рабочей документацией реабилитационные мероприятия по отсыпке насыпи из скального грунта. "Площадь отсыпаемых участков - 6,226 га. Объем отсыпки скальным грунтом - 62 201 куб. метров. Участки поймы реки, предусмотренные для реабилитации, находятся на свободных не застроенных территориях, частично покрытых кустарником и мелколесьем", - отмечено в документах,

ПО "Маяк" является ведущим предприятием ядерного оружейного комплекса России. Здесь реализуются уникальные научно-технические направления, в том числе регенерация отработавшего ядерного топлива, производство и переработка источников ионизирующих излучений для медицины и промышленности, разработка и изготовление на новых принципах систем контроля параметров и управления производством.

На предприятии работают промышленные реакторы, обладающие уникальными нейтронно-физическими характеристиками, что позволяет получать широкую номенклатуру радиоактивных изотопов оборонного и гражданского назначения. Урановые регенераты, получаемые на радиохимическом заводе комбината и поставляемые на предприятия компании "ТВЭЛ", многие годы возвращаются в энергетику в виде "свежего" топлива.

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