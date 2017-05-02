Первое издание Корана в Казани начала XIX века представлено на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. "Казанское издание" Корана 1803 года, известное как первое издание, осуществленное казанскими мусульманами, впервые представлено на Урале на выставке в Свердловском областном краеведческом музее. Как сообщили в музее, выставочный проект объединяет около 80 экспонатов из фондов музея-заповедника Казанский Кремль, среди них - подарочные факсимильные издания рукописей Корана из Турции, ОАЭ, Ирана, коллекции миниатюрных Коранов и его переводов на более чем 40 языков мира.

"Проект подготовлен Свердловским областным краеведческим музеем совместно с Государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником Казанский Кремль (Республика Татарстан - прим. ТАСС) в качестве ответа на только что завершившуюся в Музее истории Благовещенского собора Казанского Кремля выставку "Чудо Невьянской иконы". Представлена лучшая часть богатой коллекции исторически значимых и художественно оформленных рукописей и изданий Корана. В частности, на выставке можно увидеть знаменитое "казанское издание" Корана 1803 года, известное как первое издание, осуществленное казанскими мусульманами и свидетельствующее о вкладе казанских татар в мусульманскую цивилизацию", - сообщили в музее.

Там отметили, что коллекция начала формироваться в 1995 году, когда был заложен первый камень в строительство мечети Кул Шариф. "С того времени местное население, а также татары-мусульмане из других регионов России стали передавать в дар будущей мечети дореволюционные издания Корана, его толкования на татарском языке и богословские книги по кораническим наукам. Важной частью коллекции являются современные издания или факсимиле старинных рукописей священной книги - дары руководителей государств, известных представителей культуры и науки таких мусульманских стран, как Турция, ОАЭ, Иран", - пояснили в музее.

Выставочный проект содержит около 80 экспонатов из коллекций музея-заповедника Казанский Кремль и открывается факсимильным изданием рукописи "Коран Усмана". "Считается, что ее оригинал, известный под названием "самаркандской", является одной из шести древнейших рукописей коранического текста, составленных по приказу праведного халифа Усмана. С этих шести рукописей началось распространение письменного текста Корана, который до этого был известен только в устной форме", - добавили в учреждении.

Мусульманскую традицию библиофильства продемонстрирует собранная специально для мечети Кул Шариф коллекция переводов Корана на более чем на 40 языков мира. "Кроме того, посетители могут увидеть миниатюрные Кораны, вложенные в серебряные футляры - "коранницы", украшенные поделочными камнями или цветными стеклами", - сообщили в музее.

Там также отметили, что искусство каллиграфии у казанских татар наиболее ярко выразилось в шамаилях - коранических текстах с декором, сделанных с обратной стороны стекла с использованием фольги.