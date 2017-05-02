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Военные помешали лесному пожару распространиться на артиллерийский склад на Урале

Новости Урала
2 мая, 16:39 дата обновления: 2 мая, 16:49 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, мая. /ТАСС

К поселку Кедровка в Свердловской области также следует пожарный поезд Свердловской железной дороги

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Более 100 военных и десять единиц спецтехники при поддержке армейской авиации борются с лесным пожаром около поселка Кедровка в Березовском городском округе Свердловской области. Об этом ТАСС сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Более 100 военнослужащих и десять единиц специальной техники при поддержке армейской авиации, в частности вертолет Ми-8, задействованы в ликвидации низового лесного пожара на территории Березовского городского округа в Свердловской области. Угрозы военным объектам нет", - сказал он.

По данным из открытых источников, в поселке находится арсенал главного ракетно-артиллерийского управления - склад боеприпасов военной части.

По сообщению МЧС, угрозы населенному пункт сейчас нет. Спасатели тушат лесной пожар на площади 5 га, принимаются все меры к локализации огня.

"Для подвоза воды к месту пожара со станции Егоршино (Свердловская область) следует пожарный поезд Свердловской железной дороги. В зону пожара также вылетел вертолет Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС, дислоцирующийся в аэропорту Кольцово Екатеринбурга", - сказали в МЧС.

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