Военные помешали лесному пожару распространиться на артиллерийский склад на Урале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Более 100 военных и десять единиц спецтехники при поддержке армейской авиации борются с лесным пожаром около поселка Кедровка в Березовском городском округе Свердловской области. Об этом ТАСС сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.
"Более 100 военнослужащих и десять единиц специальной техники при поддержке армейской авиации, в частности вертолет Ми-8, задействованы в ликвидации низового лесного пожара на территории Березовского городского округа в Свердловской области. Угрозы военным объектам нет", - сказал он.
По данным из открытых источников, в поселке находится арсенал главного ракетно-артиллерийского управления - склад боеприпасов военной части.
По сообщению МЧС, угрозы населенному пункт сейчас нет. Спасатели тушат лесной пожар на площади 5 га, принимаются все меры к локализации огня.
"Для подвоза воды к месту пожара со станции Егоршино (Свердловская область) следует пожарный поезд Свердловской железной дороги. В зону пожара также вылетел вертолет Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС, дислоцирующийся в аэропорту Кольцово Екатеринбурга", - сказали в МЧС.