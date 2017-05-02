Спасатели потушили пожар площадью две тысячи кв. м. в поселке Исток в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая./ТАСС/. Пожарные потушили возгорание площадью 2 тыс. квадратных метров в поселке Исток в Екатеринбурге, где ранее из-за пала травы загорелось 17 деревянных хозяйственных построек, сообщает пресс-служба управления МЧС по Свердловской области.
"Пожарные ликвидировали огонь в переулке Молочном (пос. Исток - прим. ТАСС) в Екатеринбурге. Сотрудники МЧС продолжают работу, проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. На месте работают восемь единиц пожарно- спасательной техники, 40 человек", - сообщили там.
Ранее руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых сообщил ТАСС, что пожар произошел из-за пала травы. Он отметил, что рядом с местом происшествия находится супермаркет и жилые дома, из-за чего "чудом удалось избежать жертв". По словам Горелых, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту пожара.
Ранее сообщалось, что из-за сжигания травы в поселке Исток в Екатеринбурге загорелось 17 деревянных хозяйственных построек на общей площади 2 тыс. квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.