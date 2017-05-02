Жители Тюменской области примерят костюмы актеров фильма "Тобол" в "Ночь музеев-2017"

ФХР продолжает вести переговоры по Дому болельщика сборной России на ЧМСпорт 2 мая, 20:19
Российский защитник Зайцев подписал семилетний контракт с клубом НХЛ "Торонто"Спорт 2 мая, 20:10
Знарок: главная задача сборной России по хоккею на ЧМ - справиться с собственными эмоциямиСпорт 2 мая, 20:02
Хоккеист сборной России Кучеров заявил, что привык к игре на больших площадкахСпорт 2 мая, 19:57
Идеи Боливара в исполнении Вашингтона: почему Венесуэла покидает ОАГМеждународная панорама 2 мая, 19:30
Василевский будет основным вратарем сборной России по хоккею на ЧМ-2017Спорт 2 мая, 19:29
Мозякин будет капитаном сборной России по хоккею на чемпионате мираСпорт 2 мая, 19:24
"Роснефть" и "Башнефть" подали иск о взыскании с АФК "Система" более 106 млрд рублейЭкономика и бизнес 2 мая, 19:21
Панарин вошел в расширенный состав сборной России на чемпионат мира по хоккеюСпорт 2 мая, 19:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Жители Тюменской области и гости региона в рамках акции "Ночь музеев-2017" смогут примерить костюмы актеров фильма "Тобол", сшитые по подлинным лекалам XVIII века. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на продюсера кинокартины Олега Урушева.
"В "Ночь музеев", которая пройдет 20 мая, можно будет не только увидеть костюмы актеров фильма "Тобол", но и примерить их. Они полностью соответствуют духу того времени, поскольку были совместно разработаны художниками и сотрудниками Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника", - сообщили в пресс-службе.
По словам Урушева, в этом году отдельный блок "Ночи музеев" будет посвящен съемкам киноленты. "Планируется, что на церемонии открытия в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике зрители увидят театрализованное представление, подготовленное совместно с актерами Тобольского драмтеатра, а также интерактивное дефиле героев фильма в исторических костюмах", - приводит пресс-служба слова продюсера.
В пресс-службе также добавили, что после окончания съемок фильма в Тобольске планируют открыть два интерактивных музея. "Один будет находиться под открытым небом и называться "Посад сибирских старожилов", именно там сейчас снимается картина. Из декораций - построена целая деревня с церквями, мельницей, домами Гагарина и Ремезова, мостом и даже руслом реки", - сообщили там.
"Второй музей будет хранить реквизиты фильма. Сюда можно будет прийти, облачиться в одежду и ощутить себя в XVIII веке, а не смотреть на экспонаты через стекло. Считаю, что это будет прорыв в музейном деле", - добавил Урушев.
"Тобол" - полнометражный художественный фильм об истории освоения Сибири в петровские времена, первом сибирском губернаторе князе Матвее Гагарине и русском просветителе Семене Ремезове. Специально для съемок картины, которые начались в марте, был воссоздан фрагмент древнего города начала XVIII века. Съемки будут проходить в Тобольске и в Тюмени, фильм выйдет в широкий прокат в 2019 году.