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Жители Тюменской области примерят костюмы актеров фильма "Тобол" в "Ночь музеев-2017"

Новости Урала
2 мая, 19:49 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, мая. /ТАСС

Костюмы полностью соответствуют духу XVIII века, поскольку были совместно разработаны художниками и сотрудниками Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Жители Тюменской области и гости региона в рамках акции "Ночь музеев-2017" смогут примерить костюмы актеров фильма "Тобол", сшитые по подлинным лекалам XVIII века. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на продюсера кинокартины Олега Урушева.

"В "Ночь музеев", которая пройдет 20 мая, можно будет не только увидеть костюмы актеров фильма "Тобол", но и примерить их. Они полностью соответствуют духу того времени, поскольку были совместно разработаны художниками и сотрудниками Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника", - сообщили в пресс-службе.

По словам Урушева, в этом году отдельный блок "Ночи музеев" будет посвящен съемкам киноленты. "Планируется, что на церемонии открытия в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике зрители увидят театрализованное представление, подготовленное совместно с актерами Тобольского драмтеатра, а также интерактивное дефиле героев фильма в исторических костюмах", - приводит пресс-служба слова продюсера.

В пресс-службе также добавили, что после окончания съемок фильма в Тобольске планируют открыть два интерактивных музея. "Один будет находиться под открытым небом и называться "Посад сибирских старожилов", именно там сейчас снимается картина. Из декораций - построена целая деревня с церквями, мельницей, домами Гагарина и Ремезова, мостом и даже руслом реки", - сообщили там.

"Второй музей будет хранить реквизиты фильма. Сюда можно будет прийти, облачиться в одежду и ощутить себя в XVIII веке, а не смотреть на экспонаты через стекло. Считаю, что это будет прорыв в музейном деле", - добавил Урушев.

"Тобол" - полнометражный художественный фильм об истории освоения Сибири в петровские времена, первом сибирском губернаторе князе Матвее Гагарине и русском просветителе Семене Ремезове. Специально для съемок картины, которые начались в марте, был воссоздан фрагмент древнего города начала XVIII века. Съемки будут проходить в Тобольске и в Тюмени, фильм выйдет в широкий прокат в 2019 году.

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