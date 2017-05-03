Челябинская область готова стать пилотным регионом по квотированию выбросов в атмосферу

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Челябинская область готова стать пилотным проектом по квотированию выбросов в атмосферу. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Борис Дубровский на заседании рабочей группы по экологии.
"Челябинская область готова стать пилотной территорией и взять на себя полномочия по введению сводных расчетов квотирования выбросов в атмосферу и регулирования экологической ситуации в целом. Нужно проработать систему администрирования и вынести наши предложения на обсуждение в Министерство природных ресурсов и экологии РФ", - приводит пресс-служба слова Дубровского.
По словам регионального министра экологии Ирины Гладковой, правительство РФ сформулировало ряд поручений в том числе по ведению экологического образования населения, снижению выбросов загрязняющих веществ и модернизации общественного транспорта.
"На сегодняшний день Челябинская область провела масштабную работу и подготовила сводный том предельно допустимых выбросов в атмосферу по Челябинску, и на его основе готова продолжить работу по квотированию выбросов, в том числе предприятиями и транспортом, для контроля за качеством воздуха в населенных пунктах. Особенно это важно в период неблагоприятных метеорологических условий", - отметила она.
Сейчас полномочия по контролю за качеством атмосферного воздуха с федерального на региональный уровень уже переданы четырем субъектам РФ: Москве и Московской области, Севастополю и Республике Крым.