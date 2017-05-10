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Гендиректор "Уралвагонзавода": сокращений в корпорации не будет

Новости Урала
10 мая, 11:57 UTC+3 НИЖНИЙ ТАГИЛ ТАГИЛ 10, мая. /ТАСС

Александр Потапов пояснил, что у предприятия есть заказ по гражданской и оборонной продукции, 100% людей выходят на работу

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© Донат Сорокин/ТАСС

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 мая. /ТАСС/. Сокращений в научно-производственной корпорации (НПК) "Уралвагонзавод" не будет, сообщил в среду журналистам генеральный директор предприятия Александр Потапов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в 2017 году планируется сократить 5 тыс. рабочих на "Уралвагонзаводе".

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"В уральских СМИ прошла информация о сокращении, сначала это вызвало большое удивление, потом расстройство. Никаких сокращений не предполагается. У нас есть заказ по гражданской и оборонной продукции, 100% людей выходят на работу, нет оснований говорить о сокращениях", - сказал гендиректор.

НПК "Уралвагонзавод" - корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники: танков Т-72, Т-90, боевых машин разминирования БМР-3М, тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, самоходных гаубиц "Мста- С" и др.

В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. 27 декабря 2016 года президент России подписал указ о передаче в качестве имущественного взноса в госкорпорацию "Ростех" 100% акций "Уралвагонзавода".

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