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Дело в отношении экс-санитарки проблемного интерната в Екатеринбурге передано в суд

Новости Урала
10 мая, 13:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, мая. /ТАСС

Обвиняемая мыла 11-летнего воспитанника интерната, который не может обслуживать себя самостоятельно, и не проверила температуру воды, в результате ребенок получило ожоги

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Расследование уголовного дела в отношении бывшей санитарки проблемного детского дома-интерната в Екатеринбурге, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка, завершено и передано в суд. Об этом сообщила пресс-служба областного Управления СК РФ по Свердловской области.

"Женщина обвиняется по статье УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу", - говорится в сообщении.

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© Алексей Колчин/ТАСС

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В рамках дел об истязаниях и гибели детей в екатеринбургском интернате прошли обыски

По данным ведомства, утром 19 января 2017 года обвиняемая мыла 11-летнего воспитанника интерната, который не может обслуживать себя самостоятельно. Санитарка, проигнорировала необходимые инструкции, и не проверила температуру воды, которой она мыла воспитанника.

"Через некоторое время воспитательница учреждения заметила на теле ребенка ожоги. Мальчику была вызвана скорая помощь, врачи которой диагностировали у ребенка ожоги второй степени на поверхности тела площадью более 20%. Ребенок был госпитализирован в больницу, где находился вплоть до 15 февраля", - сказали в пресс-службе.

Происшествия в интернате

Сотрудники детдома-интерната в Екатеринбурге неоднократно становились фигурантами уголовных дел. В апреле 2014 года в интернете появилась информация о том, что санитар учреждения избивает несовершеннолетних воспитанников. В ходе проведенного расследования были также выявлены факты махинаций с квартирами сирот.

В апреле 2015 года бывший директор школы-интерната Ирина Еременко была осуждена за злоупотребление служебным положением, однако в декабре того же года суд оправдал ее, не усмотрев в действиях Еременко состава преступления.

В ноябре 2015 года девятилетний воспитанник интерната вытолкнул из окна на третьем этаже пятилетнего мальчика, он был госпитализирован.

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