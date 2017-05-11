Единороссы Свердловской области определились с участниками праймериз на пост главы региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и секретарь регионального отделения "Единой России" Виктор Шептий станут участниками праймериз по выборам кандидата от партии в губернаторы региона. Итоги предварительного голосования будут подведены на конференции регионального отделения партии, запланированной на 10 июня, сообщил ТАСС пресс-секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Максим Бестфатер.

"11 мая состоялось заседание политсовета, которое утвердило список кандидатов. В него вошли два человека - Евгений Куйвашев и Виктор Шептий", - сказал Бестфатер.

Он отметил, что предварительному голосованию будут предшествовать встречи претендентов с первичными партийными организациями, которые пройдут с 15 мая по 5 июня. "Сейчас им (участникам праймериз) необходимо встретиться не менее чем с 50% руководителей первичных отделений партий (всего их около 2,5 тыс.), для этого будет составлен график поездок", - добавил Бестфатер.

Ранее сообщалось, что Свердловское отделение "Единой России" изменило модель выбора кандидата в губернаторы от партии. Кандидатура будет определена в ходе голосования на областной партийной конференции. Ранее в других регионах в праймериз по выбору кандидата в губернаторы мог принять участие любой гражданин РФ, проживающий в регионе и обладающий активным избирательным правом.

"Конференция запланирована на 10 июня, на ней будет проведено тайное голосование. Путем этого голосования будет выбран один из двух кандидатов, который и пойдет на выборы", - уточнил Бестфатер.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут в единый день голосования - 10 сентября.