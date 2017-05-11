Единороссы Свердловской области определились с участниками праймериз на пост главы региона

Баскетболисты ЦСКА де Коло и Теодосич вошли в символические сборные ЕвролигиСпорт 11 мая, 15:11
Единороссы Свердловской области определились с участниками праймериз на пост главы регионаНовости Урала 11 мая, 15:04
Путин обсудил с Аббасом вопросы урегулирования палестино-израильского конфликтаПолитика 11 мая, 14:51
В СПЧ выступают против уголовного наказания за оскорбление чувств верующихОбщество 11 мая, 14:51
Инфантино похвалил Россию за четкое исполнение обязательств при подготовке к турнирамСпорт 11 мая, 14:47
В ЦИК объяснили высокие доходы Памфиловой в 2016 году продажей домаПолитика 11 мая, 14:15
ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2017 г. на 60 тыс. баррелей в суткиЭкономика и бизнес 11 мая, 14:10
Власти Москвы выделили гранты для повышения зарплат реаниматологамМосква 11 мая, 14:10
Строители начали монтаж арок судоходного пролета автомобильной части Керченского мостаВ стране 11 мая, 14:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и секретарь регионального отделения "Единой России" Виктор Шептий станут участниками праймериз по выборам кандидата от партии в губернаторы региона. Итоги предварительного голосования будут подведены на конференции регионального отделения партии, запланированной на 10 июня, сообщил ТАСС пресс-секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Максим Бестфатер.
"11 мая состоялось заседание политсовета, которое утвердило список кандидатов. В него вошли два человека - Евгений Куйвашев и Виктор Шептий", - сказал Бестфатер.
Он отметил, что предварительному голосованию будут предшествовать встречи претендентов с первичными партийными организациями, которые пройдут с 15 мая по 5 июня. "Сейчас им (участникам праймериз) необходимо встретиться не менее чем с 50% руководителей первичных отделений партий (всего их около 2,5 тыс.), для этого будет составлен график поездок", - добавил Бестфатер.
Ранее сообщалось, что Свердловское отделение "Единой России" изменило модель выбора кандидата в губернаторы от партии. Кандидатура будет определена в ходе голосования на областной партийной конференции. Ранее в других регионах в праймериз по выбору кандидата в губернаторы мог принять участие любой гражданин РФ, проживающий в регионе и обладающий активным избирательным правом.
"Конференция запланирована на 10 июня, на ней будет проведено тайное голосование. Путем этого голосования будет выбран один из двух кандидатов, который и пойдет на выборы", - уточнил Бестфатер.
Выборы губернатора Свердловской области пройдут в единый день голосования - 10 сентября.