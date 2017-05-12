В аэропорту Екатеринбурга в этом году появится оборудование для слабослышащих пассажиров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге до конца года установит оборудование для слабослышащих пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе авиапредприятия.

"До конца текущего года терминал будет оборудован индукционными петлями для слабослышащих пассажиров. Они упростят нахождение в аэропорту пассажиров, пользующихся слуховыми аппаратами. Приборы обеспечат комфортное прослушивание аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума. Специальное оборудование появится на стойке информации и в отдельных зонах терминала", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что до конца года терминал будет оборудован тактильной плиткой.

"Также в аэропорту Кольцово работает специальная группа по обслуживанию пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, которые обеспечивают максимально быстрое прохождение необходимых формальностей (регистрация, таможенный и пограничный контроль, оформление и получение багажа), встречают пассажиров по прибытию в аэропорт и сопровождают до посадки на борт. По статистике, пассажиры с ограниченными возможностями здоровья стали чаще пользоваться аэропортом Кольцово. По итогам первых четырех месяцев 2017 года аэропорт обслужил свыше 1,5 тыс. маломобильных пассажиров, что на 45% превысило результат аналогичного периода 2016 года", - сказали в пресс-службе.