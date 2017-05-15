Свердловская ОЭЗ "Титановая долина" до конца года начнет газификацию промплощадок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Титановая долина" в Свердловской области начнет газификацию промышленных площадок до конца 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

"Администрация Верхнесалдинского городского округа выдала управляющей компании ОЭЗ "Титановая долина" разрешение на ввод в эксплуатацию внутриплощадочного газопровода. После сдачи этого объекта в особой экономической зоне начинается поэтапный запуск системы газоснабжения", - сообщили там.

Протяженность внутриплощадочного газопровода высокого давления составляет 2,79 км, сети разведены к участкам настоящих и потенциальных резидентов. Объема пропускной способности сети хватит, чтобы обеспечить газом заводы резидентов на территории 295 га и на перспективное освоение площадки. Стоимость строительства - 23 млн рублей. Ранее в ноябре 2016 года ОЭЗ сдала в эксплуатацию внеплощадочный газопровод, протяженностью 8,4 км.

По словам генерального директора ОЭЗ Артемия Кызласова, подача газа будет поэтапная - в соответствии с нуждами резидентов. "В этом году первым потребителем станет российско-американское предприятие Ural Boeing Manufacturing-2. Также будущей осенью управляющая компания подключит к газу котельную, которая достроена и вводится в эксплуатацию. Она будет обогревать таможенный комплекс и другие административные здания в "Титановой долине", - приводит пресс-служба его слова.

ОЭЗ "Титановая долина" - одна из девяти ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. Приоритетные отрасли - производство изделий из титана, производство компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиаотрасли, производство стройматериалов. Создана в декабре 2010 года.

В настоящее время у ОЭЗ 11 резидентов: ЗАО "Микромет", ООО "ВСМПО-Новые технологии", ООО "Инферком-Урал", ООО "Прайксайр Титановая долина" (PRAXAIR), ООО "Уральский оптический завод", ООО "Синерсис", ООО "АС-Пром", ООО "Стройдизель-Композит", ООО "Зибус", ООО "Инструментальное производство" и ООО "НордБазальт".