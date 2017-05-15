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Предварительное слушание дела о крупном ДТП с автобусом в Югре назначено на 22 мая

Новости Урала
15 мая, 11:42 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая./ТАСС

4 декабря в результате происшествия погибли 12 пассажиров автобуса, из которых 10 детей

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© ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая./ТАСС/. Предварительное слушание уголовного дела о ДТП с автобусом, перевозившим детскую спортивную команду, в Ханты-Мансийском автономном округе, где погибли 10 детей, назначено на 22 мая. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"В Ханты-Мансийский районный суд поступило уголовное дело по факту ДТП произошедшего 4 декабря 2016 года на 926 км автодороги Тюмень - Тобольск-Ханты-Мансийск. Предварительное слушание запланировано на 22 мая," - сообщили в суде.

Ранее ТАСС сообщал, что СК предъявил обвинение фигурантам уголовного дела о ДТП с автобусом.

Дело о ДТП

Столкновение произошло 4 декабря 2016 года на трассе Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск. Столкнулись автобус, перевозивший воспитанников и тренеров спортшколы "Сибиряк", с грузовиком Volvo, выехавшим на встречную полосу.

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© ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре/ТАСС

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После столкновения автобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Scania. В результате ДТП погибло 12 пассажиров автобуса, из которых 10 детей; девятнадцать человек, в том числе 16 детей, получили травмы различной степени тяжести. Все пассажиры автобуса признаны потерпевшими.

В ходе предварительного следствия экс-директору спортшколы "Сибиряк" в ХМАО Ирине Тарасовой было предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель ИП, осуществлявший перевозки, Александр Сидорук, обвиняются в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Водителю грузовика Volvo Раилю Саитханову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Согласно действующему законодательству, группу детей в составе более трех человек при перевозке автобусами должен сопровождать автомобиль ГИБДД. Однако ни Тарасова, и никто другой не направили соответствующего уведомления в подразделение ГИБДД. Кроме того, экспертизы показали, что нарушений требований безопасности при ремонте дороги не было, а погодные условия были удовлетворительными.

Также автотехническая экспертиза подтвердила, что водитель грузовика Scania в сложившейся ситуации не имел возможности избежать столкновения.

Вместе с тем, в ходе следствия было установлено, что Раиль Саитханов в июне 2016 года был лишен по решению суда водительских прав, однако данные об этом были внесены в реестр только в декабре. В связи с этим возбуждено уголовное дело о халатности.

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Крупное ДТП с автобусом в ХМАО
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