Чистая прибыль аэропорта Кольцово за первый квартал выросла в 11 раз

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль ПАО "Аэропорт Кольцово" (входит в холдинг "Аэропорты регионов"), который расположен в Екатеринбурге, за 1-й квартал 2017 года выросла в 11,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом говорится ежеквартальном отчете компании.
"За январь-март 2017 года чистая прибыл составила 305,1 млн рублей, для сравнения: за первый квартал 2016 года этот показатель составлял 26,4 млн рублей. Выручка Кольцово в этом году превысила 1,052 млрд рублей", - говорится в материалах.
В пресс-службе аэропорта Кольцово сообщили, что по итогам первых трех месяцев этого года пассажиропоток увеличился на 21%. "Международный аэропорт Кольцово обслужил по итогам первого квартала 2017 года 940,4 тыс. человек, увеличив свой результат относительно аналогичного периода прошлого года на 21%. Почти миллион пассажиров по итогам первого квартала - исторический рекорд для аэропорта, столько пассажиров за первые три месяца Кольцово в своей современной истории еще не обслуживал", - отметили там.
Главной тенденцией начавшегося года можно назвать динамичное восстановление спроса на международные перевозки. "В первом квартале количество пассажиров на международных рейсах выросло почти на 77% к аналогичному периоду прошлого года. Наибольшее количество пассажиров обеспечили рейсы в Дубай, Нячанг, Прагу и Пекин, также положительно на динамике пассажиропотока отразились новые направления - Санья, Анталья, Рим и Париж", - уточнили в пресс-службе.
Международный аэропорт Кольцово - один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок, входит в холдинг "Аэропорты регионов". Пассажирам аэропорта доступно более 120 направлений порядка 50 российских и международных авиакомпаний.