Житель ХМАО сжег более миллиона рублей при попытке ограбить банкомат

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Житель города Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югре) сжег более миллиона рублей при попытке ограбить банкомат. Об этом сообщили в пресс-службе окружного Управления МВД.
"Поступило телефонное сообщение от диспетчера единой диспетчерской службы о том, что в смотровой поликлинике города Нягани произошло возгорание банкомата. Было установлено, что мужчина покинул здание больницы через окно и стал вскрывать банкомат с помощью газо-режущего оборудования, в результате чего произошло возгорание. В огне сгорел один миллион четырнадцать тысяч рублей. Мужчина стал задыхаться от дыма и запаниковал, бросив свое оборудование, он скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.
По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное по статье "Покушение на совершение кражи". В отношение подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.