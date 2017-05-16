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Житель ХМАО сжег более миллиона рублей при попытке ограбить банкомат

Новости Урала
16 мая, 12:29 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, мая. /ТАСС

Мужчина стал вскрывать аппарат с помощью газо-режущего оборудования, в результате чего произошло возгорание

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Житель города Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югре) сжег более миллиона рублей при попытке ограбить банкомат. Об этом сообщили в пресс-службе окружного Управления МВД.

"Поступило телефонное сообщение от диспетчера единой диспетчерской службы о том, что в смотровой поликлинике города Нягани произошло возгорание банкомата. Было установлено, что мужчина покинул здание больницы через окно и стал вскрывать банкомат с помощью газо-режущего оборудования, в результате чего произошло возгорание. В огне сгорел один миллион четырнадцать тысяч рублей. Мужчина стал задыхаться от дыма и запаниковал, бросив свое оборудование, он скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное по статье "Покушение на совершение кражи". В отношение подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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