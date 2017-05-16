Пострадавшие от паводка жители Ишима получат выплаты до конца дня

ТЮМЕНЬ, 16 мая. /ТАСС/. Большинство жителей города Ишим в Тюменской области, пострадавших от паводка, получат материальные выплаты из регионального бюджета до конца дня. Об этом сообщил журналистам губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"У нас со вчерашнего дня из регионального бюджета выплачивается материальная поддержка людям, дома которых попали в зону подтопления и у которых пострадало имущество. Думаю, что сегодня мы эти выплаты практически закончим", - сказал Якушев, добавив, что позже власти определятся и с выплатами тем семьям, у которых было единственное жилье в садовых товариществах.

"Мы работаем с председателями кооперативов, сами люди обращаются", - отметил губернатор. По его словам, также принято решение об оказании помощи из резервного фонда РФ.

"Будет сделана оценка ущерба, будет создан необходимый пакет документов, оформим заявку на получение денежных средств из резервного фонда РФ. По нашей оценке, порядка 16 домов будут не готовы для дальнейшей эксплуатации - это 15 индивидуальных жилых домов и один двенадцатиквартирный. Мы подбираем этим людям квартиры, часть из них уже получили их и начинают свои переезды, часть получит их чуть попозже", - сказал губернатор.

Ситуация в Ишиме

По данным властей, уровень воды в реке Ишим в районе города Ишим снизился за сутки на 10 см и составляет 948 см. По реке Ишим в районе села Абатское вода за последние сутки поднялась на 2 см до отметки 1147 см (опасный уровень 1225 см). В районе села Викулово уровень воды поднялся на 48 см и составляет 778 см (опасный уровень 1100 см).

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области пояснили, что на территории города Ишима и Ишимского района подтоплено 64 дома, 6608 нежилых садоводческих участков, из зон подтопления отселено 474 человека, в том числе 136 детей. На территории Абатского района подтоплено два жилых дома, из зоны подтопления отселено пять человек, в том числе один ребенок. В Викуловском районе подтопленных домов нет.

В настоящее время из-за сложной паводковой ситуации режим ЧС действует в городе Ишим, Ишимском, Абатском, Казанском и Викуловском муниципальных районах Тюменской области.