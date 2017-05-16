Дамбу в 700 метров построят в Викуловском районе Тюменской области для борьбы с паводком

ТЮМЕНЬ, 16 мая. /ТАСС/. Дамбу протяженностью 700 м возводят в Викуловском муниципальном районе Тюменской области до отметки 11,5 м для борьбы с паводком. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Якушев в ходе совместного выездного заседания рабочей группы правительственной комиссии, комиссии по чрезвычайным ситуациям и оперативного штаба Тюменской области.

"Сейчас волна паводка придет в Викулово, и главная наша задача - превентивные меры, подготовиться и ни в коем случае не допустить подтопления ни одного жилого дома в селе Викулово. Такие работы сегодня ведутся, заканчивают отсыпку дамбы в отметке 11 м и приступают к отсыпке 11,5 м. Эта дамба, которая 700 м, практически сделана вручную, ее начинали делать казаки, местное население, потом добавили группировку МЧС, сделана колоссальная работа", - отметил Якушев.

Он добавил, что после того, как "большая вода" уйдет, начнется ликвидация последствий, уборка территорий и восстановление дачных участков. "По ситуации с расселением из тех домов, которые, как мы предполагаем, будут непригодны к проживанию в дальнейшем, мы тоже работаем, уже подбираем квартиры, ситуация под контролем", - подчеркнул губернатор.

По данным властей, уровень воды в реке Ишим в районе города Ишим снизился за сутки на 10 см и составляет 948 см. По реке Ишим в районе села Абатское вода за последние сутки поднялась на 2 см до отметки 1147 см (опасный уровень 1225 см). В районе села Викулово уровень воды поднялся на 48 см и составляет 778 см (опасный уровень 1100 см).

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области пояснили, что на территории города Ишима и Ишимского района подтоплено 64 дома, 6608 нежилых садоводческих участков, из зон подтопления отселено 474 человека, в том числе 136 детей. На территории Абатского района подтоплено два жилых дома, из зоны подтопления отселено пять человек, в том числе один ребенок. В Викуловском районе подтопленных домов нет.

В целях обеспечения защиты населения, а также с целью минимизации последствий паводка на территории области задействовано 1089 человек, 259 единиц техники, в том числе 82 плавсредства, из них от МЧС 714 человек, 128 единиц техники, в том числе 57 плавсредств. Из-за сложной паводковой ситуации режим ЧС действует в городе Ишим, Ишимском, Абатском, Казанском и Викуловском муниципальных районах Тюменской области.