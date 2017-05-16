"Газпром" выделит 5,3 млрд рублей на газификацию восточной части Курганской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Более 30 объектов планируется построить на востоке Курганской области в рамках газификации региона, "Газпром" выделит на эти цели 5,3 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков после выездного совещания в Сафакулевском районе Зауралья.

"Сегодня обсуждалась газификация восточной части области. Мы предполагаем направить на эти цели 5,3 млрд рублей и построить 37 объектов. Сейчас надо посмотреть, что проектировать, какие направления, районы, села (необходимо газифицировать - прим. ТАСС)", - сказал он.

По словам губернатора Курганской области Алексея Кокорина, за счет этих средств газ получат порядка 21 тыс. домовладений и 160 крупных котельных. "Для Курганской области это знаковое позитивное явление, потому что степень газификации, к сожалению, не так высока, она составляет около 48%, и нам есть, над чем работать", - пояснил он.

С 2003 года в Курганской области было построено порядка 28 объектов газификации. "Нами было потрачено 4,5 млрд рублей, еще 2 млрд рублей выделила область, тем не менее, уровень газификации невысок", - подчеркнул Виктор Зубков.

По данным пресс-службы правительства Зауралья, всего в регионе газифицировано более 187 тыс. квартир в 14 районах. Переведено на природный газ более 2,6 тыс. котельных всех форм собственности.