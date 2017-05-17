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В Челябинской области разработают концепцию информационной безопасности детей

Новости Урала
17 мая, 13:19 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, мая. /ТАСС

По результатам анализа пакет региональных инициатив будет направлен в правительство РФ и законодателям

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил разработать концепцию информационной безопасности детей. Об этом он сообщил на VII всероссийском форума "Информационное общество-2017: Умный регион. Безопасность и инновации", который открылся в Челябинске.

"Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области, региональному министерству информационных технологий совместно с управлением Роскомнадзора сформировать предложения на основе мнений приглашенных экспертов. По результатам анализа пакет региональных инициатив будет направлен в правительство РФ и законодателям", - сообщили в пресс-службе главы региона.

"Это многоплановый процесс, который потребует совместной работы органов госвласти, семьи, учреждений образования, операторов связи и специальных служб. На выставке форума продемонстрированы практические решения операторов связи, которые уже сегодня позволяют контролировать информацию, получаемую детьми из сети интернет", - приводит пресс-служба слова Дубровского.

Импортозамещение и IT

Кроме того, в Челябинской области до конца 2017 года будет разработана IT-конфигурация типового рабочего места госслужащего основанного исключительно на импорто- независимых программных продуктах. Такое поручение также сегодня губернатор дал областному министерству информационных технологий.

В настоящее время в области реализуется план работ по импортозамещению программного обеспечения в органах власти. "Для управлений соцзащиты населения в Челябинской области приобретается свыше тысячи компьютеров с предустановленной отечественной сертифицированной операционной системой Астра Линукс. Это один из крупнейших региональных проектов импортозамещения", - отметили в пресс-службе.

По словам губернатора, данное решение позволит впредь избежать негативных последствий различного рода компьютерных атак, в том числе недавней, с использованием вируса WannaCry.

VII всероссийский форум "Информационное общество-2017: Умный регион. Безопасность и инновации" проходит с 17 по 19 мая в Челябинске. Мероприятие станет площадкой для обсуждения актуальных проблем реализации региональных и федеральных IT-проектов, развития межрегионального сотрудничества в сфере информационных технологий, продвижения разработок отечественных IT-компаний внутри страны и за ее пределами, поиска эффективных IT-систем и технологий для решения задач органов власти.

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