В Челябинской области разработают концепцию информационной безопасности детей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил разработать концепцию информационной безопасности детей. Об этом он сообщил на VII всероссийском форума "Информационное общество-2017: Умный регион. Безопасность и инновации", который открылся в Челябинске.
"Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области, региональному министерству информационных технологий совместно с управлением Роскомнадзора сформировать предложения на основе мнений приглашенных экспертов. По результатам анализа пакет региональных инициатив будет направлен в правительство РФ и законодателям", - сообщили в пресс-службе главы региона.
"Это многоплановый процесс, который потребует совместной работы органов госвласти, семьи, учреждений образования, операторов связи и специальных служб. На выставке форума продемонстрированы практические решения операторов связи, которые уже сегодня позволяют контролировать информацию, получаемую детьми из сети интернет", - приводит пресс-служба слова Дубровского.
Кроме того, в Челябинской области до конца 2017 года будет разработана IT-конфигурация типового рабочего места госслужащего основанного исключительно на импорто- независимых программных продуктах. Такое поручение также сегодня губернатор дал областному министерству информационных технологий.
В настоящее время в области реализуется план работ по импортозамещению программного обеспечения в органах власти. "Для управлений соцзащиты населения в Челябинской области приобретается свыше тысячи компьютеров с предустановленной отечественной сертифицированной операционной системой Астра Линукс. Это один из крупнейших региональных проектов импортозамещения", - отметили в пресс-службе.
По словам губернатора, данное решение позволит впредь избежать негативных последствий различного рода компьютерных атак, в том числе недавней, с использованием вируса WannaCry.
VII всероссийский форум "Информационное общество-2017: Умный регион. Безопасность и инновации" проходит с 17 по 19 мая в Челябинске. Мероприятие станет площадкой для обсуждения актуальных проблем реализации региональных и федеральных IT-проектов, развития межрегионального сотрудничества в сфере информационных технологий, продвижения разработок отечественных IT-компаний внутри страны и за ее пределами, поиска эффективных IT-систем и технологий для решения задач органов власти.