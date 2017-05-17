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Река Ишим в районе тюменского села Викулово поднялась за сутки на 54 см

Новости Урала
17 мая, 13:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, мая. /ТАСС

В муниципальном районе вручную укрепляются дамбы в тех местах, куда техника проехать не может

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Уровень воды в реке Ишим в районе села Викулово в Тюменской области, куда перемещается волна паводка, увеличился за сутки на 54 см и составляет 832 см. В муниципальном районе вручную укрепляются дамбы в тех местах, куда техника проехать не может, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

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"Уровень воды в реке Ишим в районе города Ишим снизился за сутки еще на 9 см, теперь он там составляет 939 см. По реке Ишим в районе села Абатское вода снизилась на 1 см до 1146 см. Река Ишим в районе села Викулово поднялась за сутки на 54 см - до 832 см (опасный уровень 1100 см)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в Викуловском муниципальном районе работы ведутся в плановом режиме. "Непростая ситуация складывается в Абатском районе: с семью населенными пунктами вода ограничила автосообщение, действуют лодочные переправы, высокая вода стоит у села Абатское, хотя за последние сутки уровень ее снизился", - уточнили власти.

По данным пресс-службы областного ГУ МЧС, на территории города Ишима и Ишимского района подтоплено 64 дома, 6608 нежилых садоводческих участков, из зон подтопления отселено 474 человека, в том числе 136 детей. На территории Абатского района подтоплено два жилых дома, из зоны подтопления отселено 5 человек и 270 нежилых садоводческих участков, в Викуловском районе подтопленных домов нет.

Из-за подтопления ограничение проезда для легкового транспорта по региональной автомобильной дороге Абатское - Викулово на участке 5-7 километр возле села Кареглазово с 17 мая продлено еще на трое суток.

Ранее в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора отметили, что более 3 тыс. жителей Тюменской области, в том числе более 900 детей, попавших в зону подтопления, привили против гепатита A. В ведомстве добавили, что инфекционная заболеваемость в зонах подтопления не превышает среднемноголетних значений".

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