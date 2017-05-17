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Чешская постановочная группа представила оперу "Русалка" на Урале на языке оригинала

Новости Урала
17 мая, 16:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, мая. /ТАСС

Режиссер-постановщик Томаш Пилар отметил, что Екатеринбургский театр оперы и балета - "рай для режиссера"

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© ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Группа постановщиков из Чехии представила оперу чешского композитора Антонина Дворжака в Екатеринбургском театре оперы и балета. В постановке использовано классическое либретто писателя Ярослава Квапила, сообщил журналистам режиссер-постановщик Томаш Пилар.

"Для чехов "Русалка" - это национальное достояние, сокровище, с которым мы обращаемся очень бережно и не можем себе позволить каких-то рискованных экспериментов. Мы ставим оперу так, чтобы каждая постановка была лучше предыдущей. Поэтому в Екатеринбурге "Русалка" будет исполняться на чешском, по оригинальному либретто Ярослава Квапила, которое он написал в 1901 году. Труппа проделала огромную работу, и сейчас я даже не понимаю, чешские это актеры выступают или российские", - сказал Пилар.

Исполнительница роли Русалки Елена Дементьева добавила, что с изучением западнославянского языка были определенные трудности. "Чешский имеет свои особенности, например, в слове могут быть несколько согласных подряд, и нам нужно пропеть то, что носителю русского языка тяжело даже произнести. К тому же накладывается колоссальная ответственность, когда весь процесс контролируют люди, говорящие на этом языке. Вначале бывали курьезы, когда артисты пытались произнести какое-то слово, а получалось что-то совсем другое по значению", - сказала Дементьева.

По словам Пилара, он хотел сделать поэтичную историю для широкого круга зрителей. "Русалка" - это очень многослойная история, в ней много смыслов: для детей это будет интересно, потому что здесь есть принц, принцесса, Водяной, Баба-Яга, а для взрослых людей будет интересно тем, что здесь очень глубокая драматическая история о любви, смерти и всепрощении", - отметил он.

Пилар добавил, что Екатеринбургский театр оперы и балета - "рай для режиссера". "Здесь просто великолепная команда, все очень сосредоточены на работе. В Европе никогда бы мне не позволили проводить в один день сразу две генеральные репетиции", - сказал он.

Премьера оперы в Екатеринбурге состоится 19 мая. Впервые "Русалка" была представлена в Праге в 1901 году и стала самой известной оперой Антонина Дворжака и единственной, которую регулярно ставят за пределами Чехии. Композитор широко использовал в своих произведениях мотивы народной музыки исторических областей Чехии - Моравии и Богемии.

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