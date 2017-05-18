На Урале представят фрагменты метеоритов, найденных в пустынях Омана и Ирана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Фрагменты каменных метеоритов, которые были найдены в пустынях Омана и Ирана, пополнили коллекцию Уральского геологического музея Уральского государственного горного университета (УГГУ). Образцы были собраны во время экспедиций с 2011 по 2017 гг., сообщили в пресс-службе вуза.

"Собрание музея пополнили уникальные образцы каменных метеоритов из древних пустынь, они были найдены любителем, искателем метеоритного вещества Евгением Захарчуком. Всего поступили фрагменты и спилы трех метеоритов - двух из Омана и одного из Ирана. Это новые метеориты, изучение которых еще продолжается, в скором времени они будут внесены в Международный метеоритный бюллетень", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что первыми новые экспонаты увидят посетители "Ночи музеев", затем они займут место в постоянной экспозиции. "Новые образцы интересны тем, что позволят всем желающим увидеть внутренне строение метеорита, поскольку представляют собой спилы фрагментов", - отметил директор музея Дмитрий Клейменов.

В настоящее время в музее УГГУ представлено свыше 100 образцов различных метеоритов, найденных в разных регионах страны, в том числе фрагмент одного из крупнейших метеоритов в мире весом 50 кг, который 70 лет назад упал на территорию Приморского края. Кроме того, сотрудники музея работают над туристическим маршрутом в район падения челябинского метеорита (упал в 2013 году - прим. ТАСС) - по территориям с наибольшей концентрацией фрагментов метеоритного вещества.

В 2017 году геологическому музею УГГУ исполнится 80 лет, в его фондах насчитывается более 40 тыс. экспонатов. В музее расположен отдел минералогии, полезных ископаемых и палеонтологии.