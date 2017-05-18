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Миротворцы ЦВО переброшены на горные полигоны Таджикистана на учения СНГ

Новости Урала
18 мая, 16:14 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, мая. /ТАСС

Ранее в Таджикистан было переброшено звено бомбардировщиков Су-24М из Челябинской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Российские военные переброшены на горные полигоны Таджикистана на совместные учения "Душанбе - Антитеррор - 2017". Об этом сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Батальонная тактическая группа 201-й военной базы, усиленная реактивными системами залпового огня, приступила к инженерному оборудованию позиций на полигоне Харбмайдон в 15 км от таджикско-афганской границы. Вторая аналогичная группа, основу которой составили подразделения миротворческой мотострелковой бригады Центрального военного округа из Самарской области, оборудовала полевой лагерь на полигоне Ляур в 30 км от Душанбе", - сказал Рощупкин.

Отмечается, что активная фаза учений начнется 30 мая при координации Антитеррористического центра СНГ. В ходе учений совместная группировка Сухопутных войск при поддержке авиации отработает вопросы борьбы с террористическими группами, противодействия незаконным вооруженным формированиям, а также элементы миротворческой операции в горной местности.

"В районы проведения учений также будут переброшены мобильные пункты управления, подразделения дальней, военно- транспортной, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии, а также спецназа и ВДВ. Действия совместной группировки обеспечат военные инженеры, медики, специалисты войск РХБЗ и другие", - уточнил Рощупкин.

Ранее в Таджикистан было переброшено звено бомбардировщиков Су-24М из Челябинской области.

"Душанбе - Антитеррор" - первые учения, проводимые Антитеррористическим центром СНГ с привлечением вооруженных сил стран Содружества. Ранее сообщалось, что маневры пройдут в мае и июне на территории шести стран (России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана), заключительный этап состоится в Таджикистане.

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