Более 2 млрд руб. выделят в 2017 г. Челябинску на инфраструктуру к саммитам ШОС и БРИКС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Свыше двух миллиардов рублей бюджетных инвестиций направят на подготовку инфраструктуры Челябинска в 2017 году к саммитам ШОС и БРИКС, в общей сложности финансирование из областного и федерального бюджетов составит около 13 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"На подготовку к саммитам ШОС и БРИКС в 2017 году в инфраструктуру Челябинска направят свыше 2 млрд руб. По оценке Минэкономразвития области, помимо привлечения средств инвесторов, всего на подготовку к саммитам из областного бюджета предполагается выделить 9 млрд руб., из федерального - 3,7 млрд руб.", - сообщили в пресс-службе.

В региональном правительстве отметили, что "бюджетные средства будут направлены на развитие городской инфраструктуры, благоустройство, улучшение экологической обстановки". По данным из дорожных карт, средства областного бюджета планируется направить на благоустройство набережной реки Миасс с развитием прилегающей территории, отметили в пресс-службе.

"На благоустройство набережной будет потрачено почти 437 млн рублей, на реконструкцию автомобильной развязки от улицы Братьев Кашириных - улицы Береговой - набережной реки Миасс - 1,5 млрд рублей, реконструкцию дорожной сети Челябинска - 6 млрд рублей, рекультивацию территории, занятой городской свалкой в Металлургическом районе, включая проектные работы почти 400 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным областных властей, также в ходе подготовки планируется отремонтировать жилые дома и зданий на "гостевом маршруте", расселить аварийное жилье, демонтировать незаконно установленные рекламные конструкции, произвести капитальный ремонт инженерных сетей и оборудования, провести озеленение районов Челябинска, в том числе с созданием городских лесов. "На эти цели потребуется 793,3 млн рублей", - отметили региональные власти.

Как сообщалось ранее, в рамках подготовки к саммитам в Челябинске помимо реконструкции инфраструктуры планируется строительство Конгресс-холла. Стоимость его возведения оценивается от 1,5 до 2 млрд рублей. Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году.