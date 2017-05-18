Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 2 млрд руб. выделят в 2017 г. Челябинску на инфраструктуру к саммитам ШОС и БРИКС

Новости Урала
18 мая, 16:07 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, мая. /ТАСС

Бюджетные средства будут направлены на развитие городской инфраструктуры, благоустройство, улучшение экологической обстановки

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ИТАР-ТАСС/Донат Сорокин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Свыше двух миллиардов рублей бюджетных инвестиций направят на подготовку инфраструктуры Челябинска в 2017 году к саммитам ШОС и БРИКС, в общей сложности финансирование из областного и федерального бюджетов составит около 13 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"На подготовку к саммитам ШОС и БРИКС в 2017 году в инфраструктуру Челябинска направят свыше 2 млрд руб. По оценке Минэкономразвития области, помимо привлечения средств инвесторов, всего на подготовку к саммитам из областного бюджета предполагается выделить 9 млрд руб., из федерального - 3,7 млрд руб.", - сообщили в пресс-службе.

Смотрите также

Центр в Челябинске, где может пройти саммит ШОС и БРИКС, обойдется в 2 млрд руб.

В региональном правительстве отметили, что "бюджетные средства будут направлены на развитие городской инфраструктуры, благоустройство, улучшение экологической обстановки". По данным из дорожных карт, средства областного бюджета планируется направить на благоустройство набережной реки Миасс с развитием прилегающей территории, отметили в пресс-службе.

"На благоустройство набережной будет потрачено почти 437 млн рублей, на реконструкцию автомобильной развязки от улицы Братьев Кашириных - улицы Береговой - набережной реки Миасс - 1,5 млрд рублей, реконструкцию дорожной сети Челябинска - 6 млрд рублей, рекультивацию территории, занятой городской свалкой в Металлургическом районе, включая проектные работы почти 400 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным областных властей, также в ходе подготовки планируется отремонтировать жилые дома и зданий на "гостевом маршруте", расселить аварийное жилье, демонтировать незаконно установленные рекламные конструкции, произвести капитальный ремонт инженерных сетей и оборудования, провести озеленение районов Челябинска, в том числе с созданием городских лесов. "На эти цели потребуется 793,3 млн рублей", - отметили региональные власти.

Как сообщалось ранее, в рамках подготовки к саммитам в Челябинске помимо реконструкции инфраструктуры планируется строительство Конгресс-холла. Стоимость его возведения оценивается от 1,5 до 2 млрд рублей. Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адрес
2
Польская компания требует от ЕК оштрафовать "Газпром"
3
Путин и Макрон обсудили возможности предстоящих личных контактов
4
СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа
5
ФССП опубликовала памятку о том, как вести себя с коллекторами
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
Темы дня
Загрузка...
Реклама