Челябинские власти окажут помощь работникам остановившего производства "Уфалейникеля"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Власти Челябинской области окажут помощь в трудоустройстве работникам остановившегося производства предприятия "Уфалейникель", которое является градообразующим для моногорода Верхний Уфалей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
"15 мая в связи с прекращением производства на градообразующем предприятии "Уфалейникель" уровень регистрируемой безработицы в Верхнем Уфалее достиг 11,8%, в начале года он был 4,6%. Для содействия занятости уволенных работников правительство области отрабатывает возможность их трудоустройства на предприятиях близлежащих муниципалитетов, города Челябинска, а также соседней Свердловской области", - уточнили в пресс-службе.
В правительстве добавили, что у региона есть "механизмы поддержки переезжающих к месту новой занятости, в том числе для временного трудоустройства". "Предусмотрены дополнительные средства на профессиональное обучение. При увеличении объемов производства на АО "Верхнеуфалейский завод "Уралэлемент" возможно не только сохранение численности работающих, но и создание около 300 новых рабочих мест", - отметили в пресс-службе.
"Уфалейникель" - второй производитель никеля в России, его доля в объеме реализуемого металлического никеля на внутреннем рынке страны достигает 15% и 1% на мировом. Руководство компании продолжает поиски инвестора, заинтересованного в промплощадках предприятия, а также обсуждался вопрос по его консервации.
В феврале предприятие заключило договор со специализированной организацией на разработку проекта консервации пятнадцати опасных производственных объектов. Часть проектов разработана и они проходят экспертизу промышленной безопасности, другие - дорабатываются. В июне планируется осуществить консервацию шести площадок, которые в ближайшее время не будут эксплуатироваться.