СК проверяет информацию о крушении баржи со стройматериалами в Тюменской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Доследственная проверка организована по сообщениям СМИ о крушении баржи со строительными материалами около села Ярково в Тюменской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
"В СМИ появилась информация о том, что произошло крушение баржи около села Ярково со строительными материалами. По данному факту организована доследственная проверка, в ходе которой будут выясняться все подробности произошедшего", - сказал собеседник агентства.
По данным СМИ, теплоход с двумя баржами навалился на ледорез временной опоры автодорожного моста на реке Тобол около села Ярково, от пробоины одна из 800-тонных барж затонула, люди при этом не пострадали. По данным СМИ, баржа была загружена стройматериалами, предназначенными для ямальского поселка Мужи.