Аукцион на Гыданское месторождение пройдет 9 июня

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Аукцион на Гыданское газовое месторождение пройдет 9 июня, стартовый платеж установлен на уровне 2 млрд руб., заявки подали "Арктик СПГ - 1" и "Новатэк-Юрхаровнефтегаз". Об этом сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"Заявки на участие в аукционе по Гыданскому месторождению в ЯНАО подали компании "Арктик СПГ - 1" и "Новатэк - Юрхаровнефтегаз". Компании внесли задаток в размере стартового платежа - чуть более 2 млрд руб. Аукцион состоится в запланированный срок - 9 июня", - сказал Донской.

"Арктик СПГ 1" - зависимая организация "Новатэка", имеющая право экспорта СПГ. "Новатэк-Юрхаровнефтегаз" - газодобывающее предприятие, работающее на Юрхаровском нефтегазоконденсатном месторождении в Тазовском и Надымском районах Ямало-Ненецкого автономного округа. Компания является 100-процентной "дочкой" "Новатэка".

В апреле правительство России объявило аукцион на разработку Гыданского газового месторождения в Ямало- Ненецком автономном округе. Запасы и ресурсы месторождения составляют: по газу - 58,386 млрд куб. м по категории С1, 57,716 млрд куб. м по категории С2, 361,472 млрд куб. м по категории С3, по конденсату - 31,896 млн т (извлекаемые ресурсы по категории С3).

В марте председатель правления, член совета директоров ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон во время форума "Арктика - территория диалога" заявил, что ресурсы полуострова Ямал и Гыданского полуострова дают возможность производить более 70 млн т сжиженного природного газа (СПГ) в год и отметил, что использование потенциала ресурсной базы Ямала и Гыдана позволит создать в регионе СПГ-кластер с долей производства более 15% мирового производства СПГ.