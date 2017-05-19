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"Уральские авиалинии" открывают новый рейс из подмосковного Жуковского в Рим

Новости Урала
19 мая, 15:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, мая. /ТАСС

Отправиться в столицу Италии можно будет с 7 июля регулярным рейсом по пятницам

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. "Уральские авиалинии" открывают новый рейс из аэропорта Жуковский в Рим (Италия). Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Отправиться в столицу Италии из аэропорта Жуковский (Раменское) можно будет с 7 июля регулярным рейсом по пятницам", - сообщили там.

"Уральские авиалинии" активно развивают маршрутную сеть из аэропорта Жуковский и выполняют рейсы в Тель-Авив, Душанбе, Бишкек, Ош и Худжанд, добавили в пресс-службе.

Аэропорт Жуковский открыт весной 2016 года. Первый рейс был выполнен авиакомпанией "ЮВТ-Аэро" в Казань 1 ноября. Аэропорт Жуковский управляется компанией "Рампорт Аэро" (75% - у литовской Avia Solutions Group, 25% - у структуры госкорпорации "Ростех"). Из Жуковского выполняются в основном рейсы в ближнее зарубежье.

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