"Уральские авиалинии" открывают новый рейс из подмосковного Жуковского в Рим

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. "Уральские авиалинии" открывают новый рейс из аэропорта Жуковский в Рим (Италия). Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
"Отправиться в столицу Италии из аэропорта Жуковский (Раменское) можно будет с 7 июля регулярным рейсом по пятницам", - сообщили там.
"Уральские авиалинии" активно развивают маршрутную сеть из аэропорта Жуковский и выполняют рейсы в Тель-Авив, Душанбе, Бишкек, Ош и Худжанд, добавили в пресс-службе.
Аэропорт Жуковский открыт весной 2016 года. Первый рейс был выполнен авиакомпанией "ЮВТ-Аэро" в Казань 1 ноября. Аэропорт Жуковский управляется компанией "Рампорт Аэро" (75% - у литовской Avia Solutions Group, 25% - у структуры госкорпорации "Ростех"). Из Жуковского выполняются в основном рейсы в ближнее зарубежье.