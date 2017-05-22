В Екатеринбурге открылся благотворительный инклюзивный детский центр "Развитие"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Благотворительный детский центр совместного творчества "Развитие" открылся в Екатеринбурге. В нем смогут бесплатно учиться дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в открытии благотворительного детского центра "Развитие". Он оценил ресурсы нового центра, в котором реализуются программы дополнительного образования по таким направлениям, как вокал и музыкотерапия, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, хореографическое искусство, лечебная и адаптивная физическая культура, работа с глиной, песочное рисование и анимация, дизайн-моделирование и компьютерная графика", - сообщили в пресс-службе.
По словам руководства центра "Развитие", одна из его задач - сформировать у детей представление о своих талантах и способностях, оказать им психолого-педагогическое сопровождение и помощь в профессиональном самоопределении. "Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети- инвалиды, а также те, кто воспитывается в многодетных или находящихся в трудной жизненной ситуации семьях, смогут заниматься в центре бесплатно. Центр "Развитие" планирует работать ежедневно без выходных, принимая воспитанников в возрасте от 6 до 16 лет", - отметили в пресс-службе.
Подобные центры уже работают в Москве и Санкт- Петербурге. "В новом центре есть студия театральных дисциплин, компьютерный зал, зал музыкотерапии, студии декоративно-прикладного творчества и ИЗО, зал лечебной физической культуры, кабинеты психолога, логопеда. В штате учреждения 14 специалистов: педагоги дополнительного образования, логопед, психолог, нейропсихолог", - говорится в сообщении.
"Пожалуй, самая главная "изюминка" этого центра - это инклюзия, ведь мы работаем не только для особенных детей, к нам приходят и многодетные семьи. У нас отдельно работают нейропсихолог и логопед, которые проводят диагностику всех детей, приходящих к нам в центр. Мы смотрим на таланты, способности ребенка, выясняем, где и в чем нужно ему помочь. Если дети приходят лет в 12-13, мы уделяем внимание профориентации, стараемся узнать, куда можно направить ребенка, как мы можем помочь семье", - пояснила директор благотворительного детского центра "Развитие" Татьяна Флеганова.