Два человека погибли и семеро пострадали в ДТП на Урале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. ДТП с участием пяти автомобилей произошло ночью на трассе в Свердловской области: два человека погибли и семь пострадали, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
"На трассе Екатеринбург - Михайловск - Арти произошло столкновение нескольких легковых автомобилей. Спровоцировал аварию водитель автомобиля ВАЗ-2108. В результате ДТП погибли два человека и еще семь пострадали, в том числе один ребенок, сейчас информация уточняется", - сказали в пресс-службе.
По предварительным данным, столкновение произошло на 43-м километре автодороги. Автомобиль ВАЗ-2108 выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Iveco. Микроавтобус в свою очередь столкнулся с автомобилем Volkswagen, который отлетел на другой микроавтобус Iveco. Всего в ДТП оказались вовлечены 5 машин.