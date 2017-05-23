СК проверит телесюжет об аварийном доме в Свердловской области

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить телесюжет о нарушении прав жильцов дома, часть которого признана аварийной, в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Согласно телесюжету, люди вынуждены жить в аварийном многоквартирном доме в поселке Вересовка Первоуральского городского округа после взрыва газа и разрушения одного из подъездов в 1995 году. Местные власти переселили жильцов только из разрушенного подъезда, изолировав его. В связи с тем, что часть дома решено "спилить", остальным жителям предложено переселиться на время так называемого ремонта в бараки", - сообщила Петренко.

По ее словам, автор сюжета также отметил тот факт, что часть средств, выделенных на реконструкцию, использована не по назначению.

В рамках проверки следователи дадут объективную и принципиальную правовую оценку действиям должностных лиц, в компетенцию которых входит обеспечение граждан достойными и безопасными условиями проживания, а также решение вопроса о признании дома, подъезд которого был разрушен, пригодным для дальнейшего проживания. Следователи опросят жильцов этого дома и должностных лиц. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.