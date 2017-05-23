Ellinair с 10 июня впервые открывает прямой рейс из Тюмени в Салоники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Греческая авиакомпания Ellinair с 10 июня впервые открывает прямой рейс из тюменского аэропорта Рощино в Салоники (Греция). Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"С 10 июня Ellinair открывает прямой рейс из Тюмени в Салоники. В предстоящем летнем сезоне авиарейсы Ellinair из Рощино будут выполняться в период с 10 июня по 30 сентября по субботам с частотой раз в две недели", - говорится в сообщении.

Ellinair входит в холдинг Mouzenidis Group. Она базируется в международном аэропорту Македония и выполняет рейсы с греческих курортов Салоники и Керкира в города России, Италии, Украины, Латвии и других стран.

Тюменский аэропорт официально открылся 17 января после реконструкции, начавшейся в 2012 году, при этом полеты продолжались на протяжении всего времени работ. Площадь аэропорта увеличилась с 6,5 тыс. до 27 тыс. кв. м. Пропускная способность - с 250 до 600 человек в час, что позволит Рощино принимать 5 млн пассажиров в год. По мнению губернатора Тюменской области Владимира Якушева, капитально отремонтированный аэровокзальный комплекс поможет улучшить инвестиционный климат и даст новый импульс развитию экономики региона.

По итогам прошлого года пассажиропоток Рощино составил более 1,5 млн человек, что на 8,7% больше, чем в 2015 году. Маршрутная сеть аэропорта насчитывала 49 регулярных и чартерных направлений, из них 11 международных и 38 внутренних. Рейсы выполняла 71 авиакомпания, 20 из них работали на регулярной основе. Прирост пассажиропотока произошел за счет увеличения рейсов на московском и южном направлениях, открытия новых межрегиональных направлений и увеличения частоты полетов по программе софинансирования с правительством РФ.

В первом квартале 2017 года тюменский аэропорт продолжил тенденцию по увеличению пассажиропотока: с 1 января по 31 марта услугами воздушной гавани воспользовались свыше 344 тыс. пассажиров, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Из них почти 326 тыс. пассажиров - на внутренних авиалиниях, что выше показателей первого квартала 2016 года на 24%, и более 18 тыс. пассажиров - на международных маршрутах, где рост составил 79%.