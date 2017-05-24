Более 5 млрд руб. направят на ремонт многоквартирных домов в Челябинской области в 2017 г.

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Власти Челябинской области направят в 2017 году 5,4 млрд рублей на капитальный ремонт многоквартирных домов, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"В 2017 году в рамках утвержденного правительством Челябинской области краткосрочного плана региональный оператор проведет работы по капитальному ремонту многоквартирных домов на общую сумму 5,4 млрд рублей. Запланировано выполнение более 7 тыс. видов работ в более чем 1,5 тыс. многоквартирных жилых домах. Краткосрочный план был утвержден губернатором Челябинской области Борисом Дубровским", - говорится в сообщении.
Кроме того, в регионе планируют отремонтировать или заменить почти 1,4 тыс. лифтов. "Работы проводятся на взносы собственников жилья. В 2017 году минимальный размер взноса в регионе составляет 7 рублей за квадратный метр", - сообщает пресс-служба.
Программа капремонта реализуется в Челябинской области с 2015 года. В 2015 году средства на капитальный ремонт многоквартирных домов составили 266 млн рублей, в 2016 году - более 1,5 млрд рублей.