В мэрии Карталинского района Челябинской области начались обыски

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в мэрии Карталинского района Челябинской области. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в ГУ МВД по региону.
"Да, обыски начались в мэрии Карталинского района. Сейчас мы можем только подтвердить факт проведения мероприятия, подробная информация будет позже", - сказал собеседник агентства.