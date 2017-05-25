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В мэрии Карталинского района Челябинской области начались обыски

Новости Урала
25 мая, 10:34 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, мая. /ТАСС

Подробную информацию в полиции обещали предоставить позже

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в мэрии Карталинского района Челябинской области. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в ГУ МВД по региону.

"Да, обыски начались в мэрии Карталинского района. Сейчас мы можем только подтвердить факт проведения мероприятия, подробная информация будет позже", - сказал собеседник агентства.

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