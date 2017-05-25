В мэрии Карталинского района Челябинской области начались обыски

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в мэрии Карталинского района Челябинской области. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в ГУ МВД по региону.

"Да, обыски начались в мэрии Карталинского района. Сейчас мы можем только подтвердить факт проведения мероприятия, подробная информация будет позже", - сказал собеседник агентства.