Минобороны поддержало проведение военно-технического шоу на Дне танкиста в Нижнем Тагиле

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КУРГАН, 25 мая. /ТАСС/. Минобороны РФ поддержало идею проведения Дня танкиста в Нижнем Тагиле в формате военно-технического шоу и окажет содействие в его организации. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС мэр города Сергей Носов.
"Сегодня есть понимание о поддержке со стороны Министерства обороны, что не просто это песни и пляски будут, а техника, стрельбы, некое шоу. В каком виде - сказать сейчас сложно, сценария нет. Но есть принципиальная договоренность с Министерством обороны, что нас поддержит боеприпасами, они поддерживают именно такой формат мероприятия. У "Уралвагонзавода" есть вся необходимая техника", - сказал Носов.
Ранее ТАСС сообщал, что глава Минпромторга Денис Мантуров предложил ежегодно праздновать День танкиста демонстрацией российской военной техники в Нижнем Тагиле и включить это мероприятие во все выставочные и событийные туристические календари России. Полигон "Старатель" станет базовой площадкой по демонстрационным показам вооружения и его применения в интересах предприятий оборонно- промышленного комплекса - субъектов военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.
Полигон "Старатель" находится в Свердловской области вблизи города Нижний Тагил, где сосредоточено основное производство танков в России. На нем с 1999 по 2015 год было проведено 25 выставок национального и международного уровня, в том числе десять международных выставок вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская выставка вооружения. Нижний Тагил", которая в будущем будет перенесена в подмосковный парк "Патриот".