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ФСБ пресекла деятельности вербовщицы в ИГ в тюрьме Челябинской области

Новости Урала
25 мая, 12:13 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, мая. /ТАСС

По данным ведомства, уроженка Республики Дагестан проповедовала радикальную форму ислама и обращала в эту религию других заключенных

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли деятельность вербовщицы в ряды запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" в одной из тюрем Урала. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Уроженка Республики Дагестан, ранее осужденная за незаконный оборот наркотических средств и оружия, а также за содействие террористической деятельности и участие в незаконном вооруженном формировании, содержалась в исправительном учреждении ГУФСИН по Челябинской области. Она в условиях лишения свободы занималась вербовочной деятельностью в запрещенные в России международные террористические организации и незаконные вооруженные формирования (в том числе в ИГ - прим. ТАСС)", - сообщили там.

По данным ведомства, женщина проповедовала радикальную форму ислама и обращала в эту религию других заключенных.

"Кроме того, она склоняла отбывающую наказание женщину к прямому участию в деятельности незаконных вооруженных формирований на Ближнем Востоке после освобождения из мест лишения свободы. Вскоре у идеологически обработанной женщины сложилось стойкое желание стать так называемой шахидкой, террористкой-смертницей", - пояснили там.

На основании оперативных материалов УФСБ России по Челябинской области возбудило уголовное дело. В процессе расследования дела женщины отказались от своих намерений и раскаялись в содеянном. Выездная сессия Приволжского окружного военного суда, рассмотрев материалы уголовного дела, признала вербовщицу виновной и приговорила к 6 годам колонии общего режима.

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