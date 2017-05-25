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СК начал проверку по факту гибели четырех человек в пожаре в Екатеринбурге

Новости Урала
25 мая, 12:51 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая./ТАСС

Возможной причиной возгорания мог являться костер, который был разведен непосредственно вблизи частного деревянного дома

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая./ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Свердловской области начало доследственную проверку по факту обнаружения тел четырех человек после пожара в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Днем в территориальный следственный отдел СК России поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в частном деревянном доме по переулку Джамбула в Екатеринбурге тел четырех человек. По данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району СУ СК РФ по региону организовано проведение доследственной проверки", - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, возможной причиной возгорания может являться костер, который лицами, находившимися дома, был разведен непосредственно вблизи жилья. По имеющимся сведениям, трое из погибших мужчины, одна - женщина.

Руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых сообщил ТАСС, что возгорание дома могло начаться с веранды, так как "люди видели там костер". "Участковые уполномоченные опрашивают жителей близлежащих домов для установления точных причин случившегося. Устанавливаются личности трех погибших мужчины и женщины, которые скончались в результате того, что надышались едким дымом", - сказал он.

По данным регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило сегодня в 10:35 мск. "В тушении пожара задействовали три единицы пожарной техники, 17 человек. Предварительная площадь пожара составляет 100 кв. м. В течение 30 минут пожарные справились с огнем", - сообщили там.

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