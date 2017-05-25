UTair проведет опытную эксплуатацию новых вертолетов Ми-171А2

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Авиакомпания UTair проведет опытную эксплуатацию новых многоцелевых вертолетов Ми-171А2 для расширения использования данного типа воздушного судна на рынке. Соответствующая договоренность была достигнута между перевозчиком и компанией-производителем "Вертолеты России", сообщает пресс-служба UTair.
Отмечается, что генеральный директор ПАО "Авиакомпания UTair Андрей Мартиросов и генеральный директор АО "Вертолеты России" Андрей Богинский подписали меморандум о сотрудничестве, который касается также продвижения нового воздушного судна на российском рынке.
"Согласно меморандуму стороны объединят свои усилия по выводу и продвижению на российском рынке среднего многоцелевого вертолета Ми-171А2. Сотрудничество также предполагает организацию опытной эксплуатации первых Ми-171А2 на базе UTair, привлечение специалистов компании к оптимизации эксплуатационно-технической документации на данный тип вертолета и расширение возможностей его использования", - сообщили в пресс-службе.
По словам Мартиросова, развитие сотрудничества с ключевым эксплуатантом вертолетной техники российского производства позволит авиакомпании успешно вывести Ми-171А2 на российский и зарубежный рынки. "Взаимовыгодное сотрудничество двух крупнейших компаний отечественной вертолетной индустрии насчитывает не один десяток лет. Техника "Вертолетов России" успешно прошла проверку временем и разными климатическими условиями, став основой вертолетного парка UTair. Уверен, что профессионализм летных и технических специалистов, полувековой опыт работы, обширная география вертолетных работ нашей авиакомпании будут способствовать продвижению российской техники, производимой холдингом", - приводит пресс-служба слова гендиректора UTair.
Ранее Богинский сообщил, что новейший многоцелевой вертолет Ми-171А2 пройдет сертификацию 15 августа 2017 года. Летные испытания Ми-171А2 начались в 2014 году.
Перспективный многоцелевой вертолет Ми-171А2 разработан с учетом достижений современных технологий авиастроения и отвечает основным требованиям безопасности и экологических норм. Современное бортовое радиоэлектронное оборудование позволяет вертолету осуществлять полеты днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, а также летать над водой.