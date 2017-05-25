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Пособник в покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга приговорен к 4,5 года лишения свободы

Новости Урала
25 мая, 18:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, мая. /ТАСС

Игорь Казаков был признан виновным по трем статьям УК РФ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Свердловской области Игоря Казакова к 4,5 года колонии строго режима за пособничество в покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Осужденный полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В связи с этим уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима", - уточнили в пресс- службе.

Казаков признан виновным по статьям "Пособничество в покушении на убийство", "Пособничество в умышленном уничтожении чужого имущества, совершенное путем поджога", "Незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере" УК РФ.

Дело Тимониченко

Покушение на Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года в подъезде дома. Один из фигурантов дела - Олег Дудко, по данным следствия, дождался выхода потерпевшего из квартиры и выстрелил из пистолета ему в голову. Затем он скрылся на машине, которой управлял Казаков. Тимониченко выжил, так как ему оперативно была оказана медицинская помощь.

Тимониченко с мая 2003 года занимал должность начальника УВД Екатеринбурга, с сентября 2007 года по март 2011 года был начальником УМВД по Курганской области. После этого занимал должность замдиректора свердловского филиала энергетической компании "Т Плюс" по безопасности и режиму.

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