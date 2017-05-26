Росархив подведет итоги развития архивной службы России за 100 лет в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Заседание Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве (Росархив) пройдет в Екатеринбурге 26-27 сентября. Руководители архивных служб всех субъектов РФ подведут итоги развития службы России за 100 лет, сообщил ТАСС начальник управления архивами Свердловской области Александр Капустин.

Он отметил, что заседание Совета по архивному делу проходит ежегодно, в Екатеринбурге оно в последний раз состоялось 10 лет назад.

В этом году заседание пройдет под председательством руководителя Федерального архивного агентства Андрея Артизова. В Екатеринбург приедут руководители архивных служб всех субъектов РФ, директора 11 федеральных архивов уже подтвердили свое участие. В дискуссии также планируют принять участие руководители архивов МВД, ФСБ, Академии наук, архивных служб Белоруссии, Армении, Кыргызстана, сказал Капустин.

По его словам, на заседании будут обсуждаться вопросы контрольно-надзорной деятельности архивов. "Также будет тема "Об итогах развития архивной службы России за 100 лет", ведь 1 июля 2018 года исполнится 100 лет государственной архивной службе России, мы будем подводить итоги", - добавил собеседник агентства.

Капустин отметил, что в рамках заседания Совета по архивному делу 27 сентября будет открыта международная выставка, посвященная наследию династии крупных промышленников Демидовых. "Будут впервые представлены неизвестные ранее материалы о Демидовых из Хельсинки, а также из Ярославля и Барнаула", - добавил начальник управления архивами Свердловской области.