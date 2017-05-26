"Живые посылки" с пчелами впервые отправили почтой из Кургана в семь регионов РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. "Живые посылки" с пчелами впервые были отправлены почтой из фермы города Кургана в различные регионы России - Удмуртию, Башкортостан, Кировскую, Сахалинскую, Челябинскую область, Красноярский и Забайкальский край. Об этом сообщили в пресс-службе уральского отделения "Почты России".

"Сотрудники участка курьерской доставки города Кургана отправили девять посылок с пчелами по заказу одной из пчеловодческих ферм. "Живые посылки" были доставлены в семь регионов России - Республика Удмуртия, Башкортостан, Кировская, Сахалинская, Челябинская области, Красноярский и Забайкальский край для использования в теплицах и на пасеках. Курганские пчелы первый раз путешествуют по России в почтовой бандероли", - уточнили в пресс-службе, пояснив, что до этого пчелы доставлялись транспортной компанией.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что подобные "живые" бандероли были впервые отправлены за историю почты на Урале. Необычные отправления были помещены в специальные клетки и упакованы в коробки, а на каждой посылке была сделана отметка "Осторожно, пчелы. На солнце не держать, с ветеринарным свидетельством".

"Все отправления с пчелами уже успешно вручены адресатам без повреждения внешней оболочки. Живой груз доставлен в целости и сохранности", - приводит пресс-служба слова руководителя участка курьерской доставки Кургана Марины Масловой.

По данным "Почты России", участок курьерской доставки в Кургане открыли осенью 2016 года. От обычного почтового отделения он отличается тем, что осуществляет работу только по приему, доставке и вручению экспресс-отправлений.