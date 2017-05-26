В Челябинской области в лесу обнаружено тело солдата, сбежавшего из военной части

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Тело солдата срочной службы, который сбежал из воинской части Челябинской области в феврале 2017 года, обнаружено в лесу. Об этом ТАСС сообщили в следственном отделении по городу Чебаркуль Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области.

"В лесу обнаружено тело молодого человека. Установлено, что это пропавший солдат одной из воинских частей. Он ушел, самовольно покинул военный объект еще в феврале 2017 года", - сказали представители ведомства.

По словам руководителя отделения Виталия Александрова, по данному факту проводится доследственная проверка. "Устанавливается причина смерти, проводится экспертиза. На это потребуется определенное время, так как тело долгое время пролежало в лесу", - добавил он.

ТАСС не располагает комментарием Центрального военного округа.