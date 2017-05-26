В Челябинской области в лесу обнаружено тело солдата, сбежавшего из военной части

Совет директоров UTair рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2016 г.Транспорт 26 мая, 14:27
Кузнецов сыграет с Марреем в первом круге Roland GarrosСпорт 26 мая, 14:22
Призывники-сироты ЦВО впервые бесплатно получили мобильные телефоныНовости Урала 26 мая, 14:22
Олимпийский чемпион Ухов выиграл командный чемпионат России в прыжках в высотуСпорт 26 мая, 14:15
Тренер ХК ЦСКА Никитин готов продолжить работу в сборной РоссииСпорт 26 мая, 14:09
ЦСКА ведет переговоры с игроками НХЛ Орловым и ЛюбимовымСпорт 26 мая, 14:07
Есмантович: хоккеист Капризов, вероятно, останется в ЦСКА больше, чем на два годаСпорт 26 мая, 14:06
Контракт ЦСКА с главным тренером Никитиным рассчитан на три годаСпорт 26 мая, 14:04
Макарова сыграет с Кербер в первом круге Roland GarrosСпорт 26 мая, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Тело солдата срочной службы, который сбежал из воинской части Челябинской области в феврале 2017 года, обнаружено в лесу. Об этом ТАСС сообщили в следственном отделении по городу Чебаркуль Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области.
"В лесу обнаружено тело молодого человека. Установлено, что это пропавший солдат одной из воинских частей. Он ушел, самовольно покинул военный объект еще в феврале 2017 года", - сказали представители ведомства.
По словам руководителя отделения Виталия Александрова, по данному факту проводится доследственная проверка. "Устанавливается причина смерти, проводится экспертиза. На это потребуется определенное время, так как тело долгое время пролежало в лесу", - добавил он.
ТАСС не располагает комментарием Центрального военного округа.