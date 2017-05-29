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В Тюменской области получили материальную помощь более 180 семей, пострадавших от паводка

Новости Урала
29 мая, 10:48 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, мая. /ТАСС

На территории региона остаются подтопленными 68 домов

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© Михаил Почуев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Более 180 семей, пострадавших от сильного паводка в Тюменской области, получили материальную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

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В Ишиме начались восстановительные работы после паводка

Более 70 пострадавших от паводка жителей Ишима получили компенсации

"Материальную помощь получили 187 семей, в городе Ишиме выделено восемь квартир нуждающимся семьям, в Ишимском районе выделено шесть квартир собственникам домов, чьи помещения признаны непригодными для проживания. На территории юга области происходит стабильное снижение уровня воды на всем протяжении реки Ишим. Жители, ранее покинувшие дома, постепенно возвращаются, в этом им помогает МЧС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на территории региона остаются подтопленными 68 домов, из них в городе Ишиме - шесть домов, в Ишимском районе - 27 домов, в Абатском районе - один дом, в Викуловском районе - 34 дома. Также подтоплены 3 тыс. 495 нежилых садоводческих участков.

Сообщается также, что в районах подтопления проводится вакцинация населения.

"Всего по городу Ишиму, Ишимскому, Абатскому и Викуловскому районам против гепатита А привито 4 тыс. 27 человек, против брюшного тифа - 155 человек, против дизентерии - 60 человек. С целью профилактики кишечных инфекций профагировано дизентерийным, сальмонеллезным и интести-бактериофагами 3 тыс. 671 человек", - уточнили в пресс-службе.

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