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"Уральские авиалинии" отказались от 15 рейсов ради совершенствования маршрутной сети

Новости Урала
29 мая, 13:53 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, мая. /ТАСС

У авиакомпании отозваны допуски на международные авиарейсы из России в Белоруссию, Иран, Грузию, Армению и государства Средней Азии

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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Росавиация отозвала допуски на 15 международных авиарейсов из России в Белоруссию, Иран, Грузию, Армению и государства Средней Азии у авиакомпании "Уральские авиалинии" по заявке самого авиаперевозчика. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

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"Авиакомпания пересмотрела портфель имеющихся допусков в рамках усовершенствования маршрутной сети. Эти шаги (отзыв допусков - прим. ТАСС) предприняты с целью повышения эффективности авиакомпании и не повлияют на общий объем ее деятельности или качество оказываемых услуг", - сказали в пресс-службе.

В частности, отозваны допуски на рейсы из Москвы в Тегеран (Иран), из Калининграда в Минск (Белоруссия) и Ташкент (Узбекистан), из Казани в Ташкент, из Минеральных Вод в Душанбе (Таджикистан), из Новосибирска в Кутаиси (Грузия), Батуми (Грузия) и Курган-Тюбе (Таджикистан), из Нижнего Новгорода в Ереван (Армения), Ош (Киргизия), Душанбе и Ташкент, из Ростова-на-Дону в Ташкент и Минск, из Челябинска в Ереван.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний, по итогам 2016 года ее услугами воспользовались 6,4 млн пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. С начала года компания перевезла порядка 1,9 млн человек (рост 28% к аналогичному периоду прошлого года), за этот период самолеты авиакомпании выполнили 14,3 тыс. рейсов (рост 17%): 8,7 тыс. рейсов по России, 3,3 тыс. - по СНГ, 2,3 тыс. - за рубеж за пределы СНГ.

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