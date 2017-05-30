ФСБ пресекла деятельность группы по производству и сбыту "синтетики" на Урале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая./ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Свердловской области совместно с коллегами из УФСБ России по Челябинской области и Республике Башкортостан пресекли преступную деятельность трех граждан РФ по производству и распространению наркотических средства в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Молодые люди осуществляли сбыт синтетических наркотиков на территории нескольких субъектов РФ. Покупку и продажу запрещенных средств они осуществляли через интернет-магазины. На территорию Свердловской области мужчины прибыли из разных регионов России для организации расфасовки и закладки наркотиков партиями от 1 до 10 кг на территории Уральского федерального округа и соседних регионов", - сообщили в ведомстве.
По данным пресс-службы, они были задержаны в момент закладок новых тайников. "При каждом из них были обнаружены упаковки с кристаллическим веществом. Общий вес изъятого вещества составил более 170 кг, по результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком. На черном рынке стоимость запрещенной продукции такого веса оценивается в сумму около 400 млн рублей", - пояснили в ведомстве.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств", статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.