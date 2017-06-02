Увеличение добычи нефти на Ямале планируется за счет бурения новых скважин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Увеличение добычи нефти в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) планируется за счет бурения новых скважин на уже открытых месторождениях. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу сообщил губернатор Дмитрий Кобылкин.

Ранее сообщалось, что добыча нефти в регионе в 2017 году вырастет на 5%.

"Прогноз пока остается прежним. Добыча нефти продолжает расти, на этот год у нас большая программа по добуриванию новых скважин на месторождениях. Такая работа будет вестись практически всеми нефтегазовыми компаниями", - сказал Кобылкин.

По словам собеседника агентства, также ожидается незначительный рост добычи газа. "Ни одна компания топливно- энергетического комплекса не остановила свои инвестпрограммы на территории региона", - уточнил губернатор.

По итогам первого квартала добыча газа на Ямале возросла на 11,7%, а нефти - на 23%. Добыча нефти в регионе осуществляется 18 предприятиями на 61 месторождении, основными нефтедобывающими предприятиями в округе остаются дочерние предприятия "Газпром нефть", "НК "Роснефть" и "Новатэк". Всего на начало марта по округу действовало 255 лицензий на право пользования недрами для геологического изучения и добычи углеводородного сырья, в том числе 234 лицензии в пределах суши, 21 лицензия в пределах шельфа Карского моря.

В 2016 году ЯНАО впервые за 12 лет был зарегистрирован рост объемов добычи нефти, он составил 30 млн тонн, рост на 30%. Запущен магистральный нефтепровод Заполярье - Пурпе, который позволяет вовлечь в разработку ресурсы нефтяных месторождений - Уренгойского, Русского, Заполярного, Восточно- и Западно-Мессояхского. На Ямале ведется добыча нового сорта ямальской нефти Novy Port, который по своим свойствам относится к категории легких, а по низкому содержанию серы (около 0,1%) превосходит не только российскую смесь Urals, но и сорт Brent.

Доля Ямало-Ненецкого автономного округа в доказанных российских запасах природного газа составляет более 70%, нефти и конденсата - 18%. Текущие разведанные запасы на Ямале составляют 44,5 трлн кубометров газа, почти 5 млрд тонн нефти и около 2 млрд тонн конденсата. На территории округа расположено 236 месторождений нефти и газа, общие доказанные запасы углеводородного сырья - 44,5 трлн кубометров газа и почти 5 млрд тонн нефти.

О форуме

ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. Мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ.