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Рейс NordStar из Екатеринбурга в Турцию задержан почти на 11 часов

Новости Урала
2 июня, 11:53 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, июня. /ТАСС

Уральская транспортная прокуратура начала проверку

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© ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Рейс авиакомпании NordStar из Екатеринбурга в турецкую Анталью задерживается почти на 11 часов. Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту многочасовой задержки, сообщили в пятницу в ведомстве.

"Рейс Y7-7785 авиакомпании NordStar из Екатеринбурга должен был вылететь сегодня в 05:35 по местному времени (03:35 мск), но по причине технической неисправности вылет самолета отложен ориентировочно до 16:30 (14:30 мск). Всего зарегистрировались на рейс 176 человек. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

По информации представителя авиакомпании, в целях соблюдения прав потребителей пассажирам задержанного рейса предоставлено питание и напитки. Авиакомпанией принято решение о предоставлении резервного воздушного судна.

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