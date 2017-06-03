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Восстановлено электроснабжение в населенных пунктах Свердловской области

Новости Урала
3 июня, 9:27 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 3, июня. /ТАСС

Без электричества оставались около 8,6 тыс. человек

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июня. /ТАСС/. Энергетики восстановили нарушенное из-за непогоды электроснабжение полутора десятков населенных пунктов Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "МРСК Урала".

"Специалисты филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" восстановили электроснабжение полутора десятков населенных пунктов Сысертского, Белоярского, Кировградского и Артинского районов. Все потребители и социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме", - пояснили в "МРСК Урала".

Накануне из-за неблагоприятных погодных условий - дождя, ветра с порывами до 15 м/с - произошли отключения в электрических сетях 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловскэнерго"). Без электроснабжения остались около 8,6 тыс. человек.

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