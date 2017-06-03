Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 7 млн руб. похищено при строительстве в войсковой части на Урале

Новости Урала
3 июня, 15:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, июня. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Около 7,4 млн рублей, выделенных из федерального бюджета, похищены при строительстве и реконструкции объектов войсковой части в поселке Новогорный Челябинской области. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело, сообщили в субботу в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратура ЗАТО г. Озерск провела проверку законности расходования средств федерального бюджета при выполнении работ по строительству и реконструкции объектов войсковой части в поселке Новогорный. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении около 7,4 млн рублей при выполнении государственного контракта", - уточнили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, в апреле 2012 года ФКУ "Управление капитального строительства МЧС России" и ООО "РусЛайн М" заключили госконтракт на выполнение работ стоимостью 1,2 млрд рублей.

"Прокурорская проверка выявила несоответствие объемов работ, материалов, изделий, конструкций и оборудования фактически выполненным работам. В декабре 2016 года "РусЛайн М" представил к оплате документы, содержащие заведомо ложные сведения об объемах и качестве выполненных работ, что повлекло оплату фактически не выполненных работ на сумму около 7,4 млн рублей", - пояснили в пресс-службе ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" УК РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин предлагал Клинтону рассмотреть вариант вступления РФ в НАТО
2
Вячеслав Бутусов прокомментировал включение в черный список сайта "Миротворец"
3
На Украине разрабатывают законопроект о свободном обращении оружия
4
Путин похвалил свою службу безопасности в интервью Оливеру Стоуну
5
Минобороны опубликовало кадры первых пусков "Искандеров" за пределами России
6
Путин примет участие в церемонии имянаречения танкера "Кристоф де Маржери" в Петербурге
7
Российский боксер Кудряшов проведет бой-реванш с Дуродолой в Ростове-на-Дону
Темы дня
Загрузка...
Реклама