Более 7 млн руб. похищено при строительстве в войсковой части на Урале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Около 7,4 млн рублей, выделенных из федерального бюджета, похищены при строительстве и реконструкции объектов войсковой части в поселке Новогорный Челябинской области. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело, сообщили в субботу в пресс-службе прокуратуры региона.
"Прокуратура ЗАТО г. Озерск провела проверку законности расходования средств федерального бюджета при выполнении работ по строительству и реконструкции объектов войсковой части в поселке Новогорный. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении около 7,4 млн рублей при выполнении государственного контракта", - уточнили в надзорном ведомстве.
По данным прокуратуры, в апреле 2012 года ФКУ "Управление капитального строительства МЧС России" и ООО "РусЛайн М" заключили госконтракт на выполнение работ стоимостью 1,2 млрд рублей.
"Прокурорская проверка выявила несоответствие объемов работ, материалов, изделий, конструкций и оборудования фактически выполненным работам. В декабре 2016 года "РусЛайн М" представил к оплате документы, содержащие заведомо ложные сведения об объемах и качестве выполненных работ, что повлекло оплату фактически не выполненных работ на сумму около 7,4 млн рублей", - пояснили в пресс-службе ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" УК РФ.