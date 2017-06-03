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На Урале более 30 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды

Новости Урала
3 июня, 17:52 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, июня. /ТАСС

В ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ сообщили о проведении аварийно-восстановительных работ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Более 30 тыс. жителей Свердловской области остались без электричества из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в субботу в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России.

"По состоянию на 16:20 мск без электроснабжения осталась часть "бытовых" потребителей области - около 30,4 тыс. человек", - уточнили в ситуационно-аналитическом центре, отметив, что в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что на территории Свердловской области сохраняется действие штормового предупреждения, объявленного синоптиками 2 июня.

"Третьего июня возможен сильный дождь, грозы, град и порывистый ветер до 25 м/с. Силы и средства МЧС, а также муниципальных образований продолжают работать в режиме повышенной готовности", - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Штормовое предупреждение также объявлено в Ханты-Мансийской автономном округе (ХМАО-Югре), Челябинской и Курганской областях.

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