На Урале более 30 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Более 30 тыс. жителей Свердловской области остались без электричества из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в субботу в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России.

"По состоянию на 16:20 мск без электроснабжения осталась часть "бытовых" потребителей области - около 30,4 тыс. человек", - уточнили в ситуационно-аналитическом центре, отметив, что в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что на территории Свердловской области сохраняется действие штормового предупреждения, объявленного синоптиками 2 июня.

"Третьего июня возможен сильный дождь, грозы, град и порывистый ветер до 25 м/с. Силы и средства МЧС, а также муниципальных образований продолжают работать в режиме повышенной готовности", - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Штормовое предупреждение также объявлено в Ханты-Мансийской автономном округе (ХМАО-Югре), Челябинской и Курганской областях.