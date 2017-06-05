Бывший замглавы уральского муниципалитета получил девять лет колонии за взятку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Бывший заместитель главы Белоярского городского округа Сергей Прохоренко приговорен к девяти годам колонии строго режима за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова.

"Суд назначил Сергею Прохоренко наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 233 млн рублей (70-кратный размер взятки - прим. ТАСС), а также лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на два года", - сказала она.

По данным СУ СК РФ по Свердловской области, в сентябре 2014 года Прохоренко через посредника обратился к директору одной из фирм, занимающейся строительством газовых котельных, с предложением о предоставлении содействия в заключении муниципальных контрактов по модернизации жилищно-коммунального хозяйства. За свое содействие он должен был получить вознаграждение в размере 10% от цены контрактов. После этого муниципальное учреждение Белоярского городского округа "Отдел капитального строительства, газификации и жилищно-коммунального хозяйства" заключило контракт с данной фирмой на строительство газовой блочной котельной в селе Некрасово стоимостью свыше 9 млн рублей.

В октябре 2014 года глава Белоярского городского округа вынес постановление о введении режима ЧС на территории отдельных населенных пунктов для чего было заключено еще два подобных контракта. В частности, был заключен контракт на строительство газовой котельной в селе Бруснятское на сумму свыше 13 млн рублей, а также на строительство двух газовых котельных в селах Черноусово и Логиново с ценой контракта свыше 13 млн рублей. В период с ноября по декабрь 2014 года деньги в размере свыше 33 млн рублей по оплате работ в рамках муниципальных контрактов были перечислены на счет фирмы-подрядчика, Прохоренко получил от директора фирмы свыше 3,3 млн рублей.

В прокуратуре уточнили, что директор фирмы-подрядчика и посредник, передававший деньги, освобождены от уголовной ответственности, поскольку они активно способствовали раскрытию и расследованию данного преступления.